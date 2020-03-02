В Ингушетии школьники будут регулярно посещать музеи республики

По словам министра культуры Темерлана Дзейтова, в республике функционируют девять музейных учреждений, в том числе три филиала и один археологический центр. При этом в структуре Минкультуры числятся Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, Государственный музей изобразительных искусств, Мемориальный комплекс жертвам репрессий, музей имени Серго Орджоникидзе в сельском поселении Мужичи, Дом-музей Гапура Ахриева в Фуртоуге и Дом-музей скульптора Руслана Мамилова в Джейрахе.

«Музеи, как и все учреждения культуры, выполняют очень важную воспитательную и просветительскую функции, направленные на развитие у подрастающего поколения патриотизма и уважения к истории ингушского народа», — отметил Темерлан Дзейтов.

На совещании были подняты вопросы, связанные с функционированием музеев, обсудили также работу по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.

«У нас музейное дело не стоит на месте, но культурными центрами, центрами притяжения наши музеи, к сожалению, не стали», — заявил Глава республики.

Среди основных были озвучены проблемы с ветхим фондом, недостатком архивных помещений, отсутствием условий для хранения некоторых артефактов, компьютерного оборудования для проведения интерактивных выставок, должной охраны и средств пожарной безопасности, а также другие трудности, которые мешают функционировать музеям в полном объеме.

Махмуд-Али Калиматов предложил руководителям музеев представить в региональное правительство свои программы модернизации музейного фонда республики. При этом, по его словам, необходимо разбить дальнейшую работу в данном направлении на два аспекта: оперативные меры и долгосрочный план.

Кроме того, на совещании была озвучена проблема отсутствия посещаемости музеев школьниками. Об этом рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Люба Тумгоева.

«Самая главная цель, которая стоит перед музеями — привитие эстетического и художественного вкуса детям с самого раннего возраста. Для ее достижения мы проводим очень интересные мероприятия, во многом ориентированные на молодую аудиторию. Но детей организованно и регулярного к нам не привозят», — заметила она.

Руководитель субъекта дал поручение составить план-график, по которому ученики всех школ республики будут регулярно посещать музеи.

«За последние годы к нам поступило достаточно новых школьных автобусов, с транспортировкой детей не будет проблем. Правительству необходимо совместно с Минкультуры и Минобрнауки провести работу с директорами всех школ и создать согласованный план-график. Это позволит школьникам всесторонне развиваться и приобретать новые знания, которые пригодятся в будущем», — заключил Махмуд-Али Калиматов.