В Ингушетии шесть муниципальных библиотек преобразуют в модельные в рамках нацпроекта «Культура»

До конца 2024 преобразованию подвергнутся центральные библиотеки Сунжи и Назрани и четыре библиотеки в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки и Инарки.

На реализацию проекта необходимо порядка 40,4 млн рублей, из которых 400 тыс. рублей будет выделено из регионального бюджета, остальные средства поступят из федерального.

«Благодаря участию в этом проекте перечисленные библиотеки станут не только местом для чтения книг, они преобразуются в современные культурно-просветительские центры, в которых будут созданы площадки для выставок, зоны для кинопоказов. В модельных библиотеках появится возможность проведения небольших концертов, творческих вечеров, лекций и даже телемостов», — отметили в министерстве.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его реализация началась 1 января 2019 года. Куратор нацпроекта — вице-премьер Ольга Голодец, руководитель — министр культуры Владимир Мединский.

Работа по реализации национального проекта в Ингушетия осуществляется по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».