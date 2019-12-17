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В Ингушетии шесть муниципальных библиотек преобразуют в модельные в рамках нацпроекта «Культура»

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Ингушетия в 2020 году примет участие в федеральном проекте по преобразованию муниципальных библиотек в модельные, в рамках которого преобразованию подвергнутся шесть библиотек республики, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

До конца 2024 преобразованию подвергнутся центральные библиотеки Сунжи и Назрани и четыре библиотеки в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки и Инарки.

На реализацию проекта необходимо порядка 40,4 млн рублей, из которых 400 тыс. рублей будет выделено из регионального бюджета, остальные средства поступят из федерального.

«Благодаря участию в этом проекте перечисленные библиотеки станут не только местом для чтения книг, они преобразуются в современные культурно-просветительские центры, в которых будут созданы площадки для выставок, зоны для кинопоказов. В модельных библиотеках появится возможность проведения небольших концертов, творческих вечеров, лекций и даже телемостов», — отметили в министерстве.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его реализация началась 1 января 2019 года. Куратор нацпроекта — вице-премьер Ольга Голодец, руководитель — министр культуры Владимир Мединский.

Работа по реализации национального проекта в Ингушетия осуществляется по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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