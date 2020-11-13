В Ингушетии сгорел автомобиль, никто не пострадал

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о происшествии поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по республике в 20:39 мск. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит легковой автомобиль ВАЗ-2114. Причина пожара устанавливается.

На место происшествия от МЧС выезжали 5 человек и одна единица техники.