Пожар

В Ингушетии сгорел автомобиль, никто не пострадал

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии накануне поздно вечером сгорел автомобиль, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о происшествии поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по республике в 20:39 мск. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит легковой автомобиль ВАЗ-2114. Причина пожара устанавливается.

На место происшествия от МЧС выезжали 5 человек и одна единица техники.

 

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