В Ингушетии сформируют фонд по сбору информации о недрах
В Ингушетии будет создан Фонд геологической информации, основной задачей которого будет сбор, систематизация, хранение и предоставление в пользование в установленном порядке геологической информации о недрах. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.
«На данном этапе ведется работа по подготовке проекта распоряжения правительства с целью создания Фонда геологической информации Республики Ингушетия. В текущий момент формируется межведомственная рабочая группа с участием специалистов региональных Минприроды, Минфина, Минимущества и УФНС», — сказал представитель Минприроды.
Он отметил, что целью рабочей группы станет принятие эффективных решений по организационно-правовым вопросам.