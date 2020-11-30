В Ингушетии сформируют фонд по сбору информации о недрах

0

В Ингушетии будет создан Фонд геологической информации, основной задачей которого будет сбор, систематизация, хранение и предоставление в пользование в установленном порядке геологической информации о недрах. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«На данном этапе ведется работа по подготовке проекта распоряжения правительства с целью создания Фонда геологической информации Республики Ингушетия. В текущий момент формируется межведомственная рабочая группа с участием специалистов региональных Минприроды, Минфина, Минимущества и УФНС», — сказал представитель Минприроды.

Он отметил, что целью рабочей группы станет принятие эффективных решений по организационно-правовым вопросам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии
Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности
Прием граждан в Ингушетии 14 декабря будет проводиться с соблюдением мер безопасности
Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы
Минприроды Ингушетии рассмотрело за ноябрь 8 обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент»
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества
Неизвестные похитили водителя «Приоры» в Назрани
Заочно арестованы два фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии Эльджаркиева
30 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельхозпродукции
В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 