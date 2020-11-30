В Ингушетии сформируют фонд по сбору информации о недрах

«На данном этапе ведется работа по подготовке проекта распоряжения правительства с целью создания Фонда геологической информации Республики Ингушетия. В текущий момент формируется межведомственная рабочая группа с участием специалистов региональных Минприроды, Минфина, Минимущества и УФНС», — сказал представитель Минприроды.

Он отметил, что целью рабочей группы станет принятие эффективных решений по организационно-правовым вопросам.