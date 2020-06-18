Мошенничество

В Ингушетии сельский депутат попал под следствие за мошенничество на 6 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело в отношении сельского депутата, подозреваемого в незаконном получении выплат, предназначенных для вынужденных переселенцев из Чечни, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в ноябре 1995 года мужчина для получения денежных средств, причитающихся гражданам за утрату жилья в Чеченской Республике в результате боевых действий, обратился в УФМС России. На основании подложных документов он получил удостоверение вынужденного переселенца», — сказал представитель ведомства.

По его информации, в феврале 2017 года по заявлению подозреваемого его учетное дело было переоформлено на родственника. В свою очередь тот представил в Миннац республики подложные документы об утрате его семьей жилья в результате военного конфликта в Чечне. На их основании в марте 2017 года ему выдан жилищный сертификат на сумму более 6 млн руб. На эти средства он приобрел жилое помещение.

Между тем, подозреваемый и члены его семьи домовладением по указанному им адресу в Чечне никогда не владели и в нем не проживали, вынужденными переселенцами они не являлись. Прав для участия в ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы и получение жилищного сертификата они не имели.

Ему инкриминируют ч.4 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

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