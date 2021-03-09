В Ингушетии сельхозпроизводство в январе текущего года выросло на 13%

На конец января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 68 378 голов (на 1,9% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 35 221 голова (на 5,2% больше), овец и коз — 285 195 голов (на 31,8% больше).

В январе текущего года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 591,420 тонны; молока — 9200 тонн; яиц — 1,4 млн штук.

Как сообщал РБК Кавказ, в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-декабре 2020 года объем производства продукции сельского хозяйства составил 504,3 млрд рублей. Это на 5,4% ниже, чем в 2019 году.