В Ингушетии самый высокий уровень безработицы в стране

По данным Росстата, в июне-августе численность безработных, подсчитанная по методологии Международной организации труда, составила 4,71 миллиона человек. При этом количество официально зарегистрированных безработных выросло более чем на 1,9 пункта. В августе их число увеличилось в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 3,6 миллиона человек (4,8% от численности рабочей силы).

Как полагают эксперты, это может быть связано с уменьшением числа вакансий на рынке и ростом социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного.

Средний возраст безработного — 35,6 года. В августе из 4,8 миллиона нетрудоустроенных 21,8% приходилось на молодежь до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек). Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет — их доля в общей структуре составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (против неполных 600 тысяч в августе 2019 года).

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше десяти процентов. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13.

Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%).

В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня-августа 2020-го самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%), следом идут Москва (2,7%), ХМАО (3,2%), Санкт-Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%).

По итогам июня-августа в 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух — не изменился, в одном — на Чукотке — снизился на 0,1 процентного пункта. Самый существенный рост наблюдается в Туве (+11,6 процентных пункта).