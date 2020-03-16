В Ингушетии самый высокий уровень безработицы в стране

В восьми регионах уровень безработицы превышает 10%. К ним относятся Ингушетия (26,3%), Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), Алтай (12,9%), Тува (11,8%), Карачаево-Черкесия (11,4%) и Кабардино-Балкария (11,2%).

Несмотря на то, что состав аутсайдеров по сравнению с предыдущим аналогичным периодом не изменился, эксперты отмечают позитивные изменения. В четырех республиках — КБР, КЧР, Туве и Дагестане — уровень безработицы снизился. Но ситуация с рабочими местами для данных регионов по-прежнему сложная, что отражается в остром дефиците открытых вакансий к численности нетрудоустроенных.

Лидерами рейтинга стали Москва (1,5%), Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий).

В ноябре 2019 — январе 2020 года уровень безработицы в России составил 4,6%, что на 0,2% пункта ниже, чем годом ранее. За этот же период численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем составила 75,6 миллиона человек, из них 3,5 миллиона, по данным Росстата, числились безработными. В соответствующий период годом ранее безработных было больше — 3,7 миллиона человек.