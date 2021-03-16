Об этом было заявлено на итоговой коллегии министерства экономического развития республики с участием вице-премьера Ингушетии Олега Фурсова, прошедшей в Назрановском ДК.

«Надо отметить, что у нас в республике самый высокий коэффициент создания субъектов МСП по СКФО. Более того, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавируса, объем налогов, уплаченных субъектами МСП в прошлом году, превысил значение 2019 года на 22,3%», — отметила в своем докладе глава Минэкономразвития Асет Кациева.

Она также сообщила, что за последнее время экономическая сфера региона изменилась в лучшую сторону. Так, уровень зарегистрированной безработицы с 25% снизился до 18,8%. Зарплаты по итогам прошедшего года увеличились на 8,5%, а благодаря принятым мерам поддержки произошел рост среднедушевых денежных доходов населения.

Говоря о планах на текущий год, Кациева отметила, что приоритетные задачи — поиск инвесторов для перезапуска простаивающих промышленных предприятий, выработка мер совместно с отраслевым министерством по снижению продовольственной зависимости республики и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. А также организация участия Ингушетии в форумах и выставках регионального, межрегионального и международного уровней, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Вице-премьер поблагодарил ведомство за активную работу, вручил почетные грамоты правительства республики отличившимся работникам Минэкономразвития.

«За прошедший год мы выполнили множество сложных задач, но сделать предстоит еще больше. Перед нами стоят большие цели, требующие упорного труда и терпения», — сказал Фурсов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что перед заседанием коллегии участникам и гостям мероприятия представилась возможность ознакомиться с 25 крупными производителями республики, которые презентовали свои товары и услуги в формате выставки.