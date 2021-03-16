Дешево квартиры можно купить во Владимирской и Курганской области — цена недвижимости от 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли Челябинская, Брянская, Саратовская, Псковская области, Марий Эл, Калмыкия и Кабардино-Балкария, где минимальные цены на жилье варьируются от 1,77 до 1,88 миллиона рублей.

При этом самые дешевые квартиры в новостройках находятся в Курганской, Оренбургской и Ивановской областях — здесь цены начинаются от 1,73 млн рублей, говорится в сообщении.

В расчете банка рассматривается квартира площадью 45 кв. м и приводится средняя стоимость квадратного метра по данным в объявлениях на платформе «Домклик» за 2020 год.