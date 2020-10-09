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В Ингушетии с размахом отпразднуют 250-летие в составе Российского государства

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Завтра, 10 октября, в Ингушетии с размахом отпразднуют 250-летие в составе Российского государства. Основные торжества пройдут в Сунже, на обновленном к дате стадионе имени Дьякова, начало мероприятия — в 16:30, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

По словам представителя ведомства, гостей и жителей республики ожидает грандиозное представление из трех частей. Откроется мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Авиашоу станет своего рода премьерой: легендарные «Стрижи» еще никогда не выступали в Ингушетии.

Далее театрализованное представление перенесет зрителей на две с половиной сотни лет назад. Главные исторические вехи истории Ингушетии будут показаны в формате хореографических, музыкальных и поэтических произведений. Новые постановки представят государственные ансамбли «Ингушетия» и «Магас» и детский хореографический ансамбль «Лийг», лучшие всадники Ингушетии воспроизведут батальные сцены из времен древнего Магаса, а актеры республиканских театров в спектакле и пластических этюдах покажут картины из летописи народа.

Третья часть праздника — большой концерт, на котором выступят народная артистка РФ и Грузии Тамара Гвердцители, заслуженная артистка РФ и народная артистка Ингушетии Тамара Яндиева, победитель второго сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова. Также в концерте примут участие звезды кавказской эстрады: Феликс Царикати, Патимат Кагирова, Лема Нальгиева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман оаз» и многие другие.

Для того, чтобы к празднику смогли присоединиться все желающие, на площадях во всех городах и районах республики будут установлены экраны, на которых будет вестись прямая трансляция с грандиозного концерта. Также прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальной странице Республики Ингушетия «ВКонтакте» https://vk.com/ingushetia_gov и в эфире Национальной телерадиокомпании «Ингушетия» (кнопка 813 на «Триколор ТВ», 809 – ТВ от МТС). 

Напомним, в 1770 году представители ингушского народа приняли историческое решение войти в многонациональную семью российских народов и принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт, на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

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