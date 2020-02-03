В Ингушетии с помощью конкурса выбрали лучшую эмблему празднования юбилея единения с Россией

«Начиналось все с проведения конкурса на официальном сайте и в соцсетях министерства культуры: люди присылали эскизы. В результате первое место занял Джабраил Янарсанов», — сказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник издания отметил, что форма круга — основной смысл, заложенный в юбилейной эмблеме, обозначает доверие, долговечность, единение.

В цветовой гамме и элементах композиции, по замыслу автора, прослеживаются следующие жизнеутверждающие посылы: солнце — означает наступление нового дня, лучшего времени; синий цвет символизирует честь, доверие и успех; зелёный символизирует обновление; красный — воинственность, силу.

Эмблема украсит праздничные баннеры, появится на растяжках и рекламных щитах, открытках, брошюрах, календарях, плакатах. Кроме того, ею будут сопровождаться рубрики в печатных и электронных СМИ, появится она и на сувенирной продукции, которая готовится к празднованию юбилейной даты.

Напомним, процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4, 5, 6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт (ныне Тарское, Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия». По новому календарю это соответствует 15, 16 и 17 марта, пояснили в пресс-службе.

250-летний юбилей будет отмечаться 17 марта этого года.