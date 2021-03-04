Минстрой

В Ингушетии с недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов в 2020 году взыскано почти 253 млн руб.

0

Минстроем Ингушетии в минувшем году через суд с недобросовестных подрядчиков за ненадлежащее исполнение государственных контрактов взыскано 252 898, 239 тыс. рублей.

Об этом сообщил руководитель ведомства Микаил Балхаев на заседании коллегии регионального министерства строительства по итогам 2020 года.

«Иски, направленные Минстроем, касались взыскания неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов, устранения недостатков, допущенных в ходе строительства, выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, по фактам хищения», — сказал Балхаев.

Как было отмечено, за отчетный период в республике введено в эксплуатацию 35 социально значимых объектов, создано 2280 новых рабочих мест.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии за хранение «метилэфедрона»
Погибший в результате взрыва в Ингушетии оказался жителем Сунжи
Филиал «Россельхозцентра» в Ингушетии провел профильную экскурсию для школьников
Один человек погиб, второй госпитализирован при взрыве неизвестного устройства в Ингушетии
8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно
В Ингушетии егеря зафиксировали раннее пробуждение медведя
Ингушские юнармейцы приняли участие в видеоконференции, посвященной народному ополчению во время ВОВ
В СИЗО Ингушетии привили от Covid-19 сотрудников ОФСИН и заключенных
Калиматов нацелил парламентариев на то, чтобы выборная кампания в Ингушетии проходила честно и прозрачно
Первую партию медицинской формы выпустила перезапущенная швейная фабрика в Ингушетии
В Ингушетии нарушителей лесного законодательства заставили заплатить около 100 тыс. рублей штрафов

Главное

Яндекс.Метрика

 