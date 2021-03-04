В Ингушетии с недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов в 2020 году взыскано почти 253 млн руб.
Минстроем Ингушетии в минувшем году через суд с недобросовестных подрядчиков за ненадлежащее исполнение государственных контрактов взыскано 252 898, 239 тыс. рублей.
Об этом сообщил руководитель ведомства Микаил Балхаев на заседании коллегии регионального министерства строительства по итогам 2020 года.
«Иски, направленные Минстроем, касались взыскания неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов, устранения недостатков, допущенных в ходе строительства, выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, по фактам хищения», — сказал Балхаев.
Как было отмечено, за отчетный период в республике введено в эксплуатацию 35 социально значимых объектов, создано 2280 новых рабочих мест.