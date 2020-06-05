В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения

При этом сохраняется режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском тяжелого заболевания, в том числе — для жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, иные средства защиты) и рук (перчатки) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в местах скопления людей, объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая легковое такси.

Также предписано соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, дезинфекционного режима, а также соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м).

При возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача России, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения Covid-19.

Согласно плану первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции, разрешается розничная торговля непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях (павильоны, киоски) площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С оговоркой — «при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале».

Также планируется снятие ограничений с работы адвокатских, нотариальных контор и других организаций, оказывающих юридические услуги. Допускается разрешение работы транспортных узлов междугородных и межрегиональных перевозок, возобновление работы всех видов транспорта с условием обязательного оглашения в виде голосовых сообщений необходимых мер личной и общественной гигиены и профилактики во время пути. Предполагается также открытие медицинских центров и стоматологий в режиме предварительной записи с условием отсутствия очередей ожидания.

Кроме того, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, химчистками, прачечными, ремонт и пошив одежды, а также прочих видов бытовых услуг в отдельно стоящих зданиях, помещениях, сооружениях (павильоны, киоски) при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект, за исключением расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, административно-хозяйственных зданиях.