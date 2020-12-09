В Ингушетии с 2021 года планируется внедрить новую форму поддержки малоимущих семей

«Социальный контракт позволит не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации, а именно: рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная и постоянная утрата трудоспособности», — сказал собеседник издания.

По его данным, основным условием для его заключения является наличие среднедушевого дохода семьи на уровне ниже прожиточного минимума.

Ингушетии предоставляются субсидии на реализацию соцконтракта. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете региона, с учетом софинансирования из республиканского бюджета (5%) составляет более 220 млн руб. ежегодно.

Как сообщил на совещании у первого вице-премьера Микаила Илезова министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев, социальная мера предусматривает единовременную выплату малоимущей семье (малоимущему одиноко проживающему гражданину).

«Благодаря автоматизированной системе адресной социальной помощи (АСП), которая содержит сведения о количестве малообеспеченных семей, мы можем оперативно запрашивать информацию о доходах семьи, а также осуществлять ведение социальных контрактов в электронном виде», — отметил министр.

О порядке и условиях реализации соцконтракта жители смогут ознакомиться на официальном сайте Минтруда Ингушетии, а также на информационных стендах клиентских служб социальной защиты населения и центров занятости населения республики.