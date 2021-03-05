В Ингушетии руководителя стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 5,7 млн руб. при строительстве школы

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы обвиняемый, в ходе строительства государственного объекта школы на 504 места в сельском поселении Сагопши Малгобекского района представил заказчику в лице регионального Минстроя акты приемки строительно-монтажных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их выполнении. В результате объемы выполненных работ завышены на сумму около 5,7 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.