В Ингушетии руководителя стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 5,7 млн руб. при строительстве школы
В Ингушетии окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, с 2014 по 2016 годы обвиняемый, в ходе строительства государственного объекта школы на 504 места в сельском поселении Сагопши Малгобекского района представил заказчику в лице регионального Минстроя акты приемки строительно-монтажных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их выполнении. В результате объемы выполненных работ завышены на сумму около 5,7 миллиона рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.