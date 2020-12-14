В Ингушетии руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество

По данным следствия, в декабре 2016 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, заключил с одной из государственных организаций 2 контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму более 123 млн рублей. Вместе с тем работы он не выполнил, а полученные средства в указанном размере похитил, перечислив их на счета аффилированных компаний, говорится в релизе.

По уголовному делу проведено более 300 следственных и иных процессуальных действий как на территории Ингушетии, так и за ее пределами, в результате чего удалось получить неопровержимые доказательства виновности обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.