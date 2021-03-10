В Ингушетии руководитель фирмы пойдет под суд за хищение более 123 млн рублей, выделенных для проектно-изыскательских работ

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — сказал Матиев.

По его словам, в декабре 2016 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, заключил с одной из государственных организаций 2 контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму более 123 млн рублей. Вместе с тем работы он не выполнил, а полученные средства в указанном размере похитил, перечислив их на счета аффилированных компаний.

«По уголовному делу проведено более 300 следственных и иных процессуальных действий как на территории Республики Ингушетия, так и за ее пределами, в результате чего удалось получить неопровержимые доказательства виновности обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, которое рассматривается по существу», — отметил Руслан Матиев.