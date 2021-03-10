В Ингушетии руководитель фирмы пойдет под суд за хищение более 123 млн рублей, выделенных для проектно-изыскательских работ
54-летнего руководителя одной из коммерческих организаций Ингушетии будут судить за хищение более 123 млн рублей, выделенных в рамках двух государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ, сообщил газете «Ингушетия» старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Ингушетия Руслан Матиев.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — сказал Матиев.
По его словам, в декабре 2016 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, заключил с одной из государственных организаций 2 контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму более 123 млн рублей. Вместе с тем работы он не выполнил, а полученные средства в указанном размере похитил, перечислив их на счета аффилированных компаний.
«По уголовному делу проведено более 300 следственных и иных процессуальных действий как на территории Республики Ингушетия, так и за ее пределами, в результате чего удалось получить неопровержимые доказательства виновности обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, которое рассматривается по существу», — отметил Руслан Матиев.