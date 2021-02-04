В Ингушетии Россельхозцентр занялся разведением декоративных растений и цветов

«Это один из наиболее эффективных способов вегетативного размножения растений. Черенкование, или клонирование, является популярным методом размножения растений. Черенки (клоны) — это отделенная часть растения с «донора» или «материнского растения», которая будет развивать корни и побеги при помещении в благоприятную среду, то есть с последующей вегетацией. Начать мы решили с Hedera Helix, известного в народе, как плющ обыкновенный. Растение выбрали не случайно, так как этот вечнозеленый вьющийся кустарник не из капризных. Лиана отличается неприхотливостью, поэтому специального ухода не требует. Растение устойчиво к холодам, отлично переносит температурные колебания, сквозняки», — рассказал газете «Ингушетия» руководитель ингушского филиала Россельхозцентра Курейш Белхароев.

По его словам, на данный момент у них готова тысяча черенков, которые планируется реализовать в весенний период.

«Мы можем гарантировать населению качественный материал для посадки. Растение идеально подходит для декорирования стен как снаружи, так и внутри помещений. При желании и умении живыми зелеными побегами плюща можно сделать своеобразные стенки беседок и террас», — дает свои рекомендации руководитель центра.

В планах у учреждения закупка черенков разных сортов хризантем, которые будут посажены на территории филиала для дальнейшего размножения этих садовых цветов. Виды и сорта цветочных культур будут обновляться по запросу потребителя. По мере увеличения объема работ будут задействованы наемные рабочие, что немаловажно в регионе с высоким уровнем безработицы.