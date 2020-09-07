В Ингушетии росгвардейцы присоединились к исторической акции «Диктант Победы»

Площадками для проведения акции стали клуб Назрановского полка войск национальной гвардии РФ и Мемориал памяти и славы города Назрань, у памятка последнему защитнику Брестской крепости.

«Участие сотрудников и военнослужащих в «Диктанте Победы» способствовало возможности узнать о трагическом периоде нашей истории, узнать новую информацию о подвигах предков. Особенно знаменательно, что участие Росгвардии в данном мероприятии произошло в Год памяти и славы», — отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник Башир Алимов.