В Ингушетии род Полонкоевых заявил о своей поддержке антинаркотического движения молодежи «Антилирика»

Как сообщил газете «Ингушетия» один из участников мероприятия, по итогам встречи было принято обращение, в котором тейп «Полонко» выразил свою солидарность с другими тейпами и фамилиями в общественной борьбе с оборотом наркотических веществ.

«Мы, представители тейпа Полонкоевых, хотим заявить о своей солидарности с другими тейпами в вопросе противодействия распространению наркомании и решительно заявляем, что всячески осуждаем эту поистине одну из главных проблем общества, которая губит молодежь и подрастающее поколение», — сказано в тексте обращения.

В документе отмечено, что молодежь Ингушетии составляет 42% от всего населения, а с учетом детей и подростков — это более половины жителей республики. По мнению тейпа Полонкоевых, эта статистика является серьезным фактором, усиливающим степень угрозы, нависшей над обществом и требующей принятия неотлагательных мер, чтобы изменить ситуацию в благоприятную сторону.

Старейшины рода также высказали в обращении свою поддержку общественному движению «Антилирика».

«Безусловно, борьбу с наркоманией необходимо вести сообща, общими усилиями. И в этом мы твердо поддерживаем политику ингушского общественного движения «Антилирика». Проводимая ими работа призвана спасать наш народ от чумы современного общества, за что мы выражаем им безмерную благодарность», — написано в обращении тейпа Полонкоевых.

Старейшины предложили лидерам движения информировать их о представителях фамилий тейпа Полонкоевых, которых они уличат в употреблении и продаже наркотических веществ.

«Мы со своей стороны обязуемся наказать таких нерадивых молодых людей и сделать все необходимое, чтобы от их пагубной деятельности не пострадал ни один человек», — заявили Полонкоевы, одобрив и поддержав методы борьбы и форму наказания, которую «Антилирика» применяет к выявленным ими наркодельцам.

«Наказание в рамках внутреннего свода правил «Антилирики» в адрес тех, кто два и более раза задерживался в связи с наркотической деятельностью, считаем приемлемым и необходимым», — подчеркнуто в обращении.

Заканчивается итоговый документ схода тейпа Полонкоевых призывом к объединению всех сил республики в борьбе против чумы ХХI века.

«Только все вместе мы сможем защитить наших детей и весь наш народ от наркотиков и уберечь их от возможных необратимых последствий. Берегите наше будущее и наше здоровье на благо последующих поколений», — призывают старейшины тейпа Полонкоевых.

Они также выразили готовность предоставить в помощь движению «Антилирика» своих лучших молодых людей, готовых следовать за ними и поддержать их борьбу с наркоманией.

Напомним, что волонтерское движение «Антилирика», созданное на базе молодежного совета городской администрации Назрани, действует в Ингушетии с 2018 года и сегодня имеет ячейки не только в других районах республики, но и последователей в Дагестане, Ставропольском крае и даже на Урале. «Антилирика» борется с теневым оборотом сильнодействующих лекарств. Активисты выслеживают людей, которые употребляют психоактивные вещества не по медицинским показаниям, и передают данные о них в полицию и в семьи.