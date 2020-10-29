АПК

В Ингушетии реализуют более сотни новых проектов АПК за счет грантов

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Более сотни начинающих фермеров в республике стали грантополучателями в рамках госпрограммы «Агростартап», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза региона.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Магомед Гагиев провел встречу с участниками госпрограммы «Агростартап», где подвели итоги конкурса по отбору проектов КФХ для предоставления грантов», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, обладателями грантов стали более 100 фермерских хозяйств. Всего в аграрное ведомство было подано более 550 заявок.

Грантополучатели будут реализовывать проекты по мясному и молочному скотоводству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, а также выращиванию плодовых и ягодных культур, зерновых.

Программа поддержки начинающих фермеров реализуется по нацпроекту «Развитие малого и среднего предпринимательства», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Она направлена на повышение уровня жизни сельчан, обеспечение самозанятости сельского населения, повышение деловой активности молодежи на селе и сохранение сельского уклада жизни.

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