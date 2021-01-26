Конкуренция

В Ингушетии реализуется соглашение с ФАС по развитию здоровой конкуренции в регионе

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В Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с руководителем управления федеральной антимонопольной службы по республике Батыром Точиевым.

В ходе беседы обсуждались итоги реализации соглашения о взаимодействии между ФАС России и республикой, основным направлением которого стало развитие здоровой конкуренции в субъекте.

Как сообщил Точиев, для достижения целей соглашения в 2020 году органами власти республики совместно с антимонопольной службой был проведен ряд комплексных действий. Среди них анализ рынков услуг, тарифного регулирования, разработка карты рисков, проведение методических семинаров, составление книг полезной и отрицательной практик для развития конкуренции, повышение информационной открытости ведомств и министерств и другие.

Отдельно в рамках встречи были рассмотрены аспекты антимонопольного регулирования исполнения национальных проектов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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