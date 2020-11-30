В Ингушетии разыскивают мужчин, убивших медведя
В республике после публикации в интернете видео разделывания туши убитого медведя начали поиски причастных к этому преступлению группы браконьеров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды.
«Минприроды ищет виновных в убийстве медведя. Проверяется видеозапись, где несколько браконьеров занимаются разделыванием туши, а также устанавливается место совершения правонарушения», — заявил нашему изданию представитель ведомства.
По его словам, браконьеры обязательно понесут наказание за содеянное.
В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором браконьеры с удовлетворением обсуждают результаты охоты на медведя в Ингушетии. Мужчина разделывает тушу только что убитого зверя. Один из браконьеров просит его не снимать, так как его могут узнать. На записи видно, что на правой руке у него отсутствуют несколько пальцев.
Опубликованное видео вызвало резонанс среди интернет-пользователей, которые обратились к властям с просьбой вычислить и наказать нарушителей.