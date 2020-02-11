В Ингушетии разработают «дорожную карту» в сфере лесного хозяйства

Сластенин отметил, что цель властей региона — вывести законодательную и правосознательную составляющие данной отрасли Ингушетии на такой уровень, чтобы людям было выгодно заниматься реализацией древесины на законных основаниях. Он напомнил, что ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов дал поручение провести работу по устранению недоработок, касающихся случаев незаконной заготовки древесины.

Исполняющий обязанности начальника ГКУ «Сунженское лесничество» Алихан Бесаев выразил обеспокоенность тем, что при исполнении рейдовых мероприятий лица, незаконно занимающиеся вырубкой лесов, выказывают агрессию и даже угрожают сотрудникам ведомства.

По его мнению, в данных мероприятиях необходимо участие представителей правоохранительных органов. Кроме того, сложности возникают из-за несовершенства законодательной базы по лесному хозяйству.

«Проблемы случаются не только во время рейдов, но и после изъятия незаконно заготовленной древесины. В нашей практике имеются случаи, когда древесина изъята еще в 2017 году и хранится в МВД как вещественное доказательство, а следствие не завершено и по сей день. Дерево давно потеряло товарный вид, и к моменту завершения расследования его просто невозможно будет реализовать. Таким образом, пропадают тысячи кубов леса», — отметил Бесаев.

Глава правительства дал участникам встречи поручение разработать «дорожную карту» координационной деятельности компетентных структур в сфере лесного хозяйства в регионе с включением в нее строящегося в Сунженском районе лесоперерабатывающего комбината «Мужичи», который будет открыт до конца 2020 года.

«Лес может стать отличной площадкой для ведения бизнеса жителями региона. Тем более, в условиях безработицы. Аренда земли, можно сказать, чисто символическая, а доходы могут быть очень хорошие. Необходимо только работать в согласии с законом. Наша задача сегодня — донести это до населения республики. Мы должны сделать все, чтобы те, кто может зарабатывать на лесе законно, зарабатывали, а те, кто не может, — не воровали», — подытожил Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, по данным министерства природных ресурсов и экологии, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это — 21,6% от общей площади региона, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах на корню составляет 12 296,8 тыс. м3, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. м3.