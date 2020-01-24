В Ингушетии расторгли договоры аренды лесных участков после возбуждения дела о сговоре

«Ингушским УФАС было отмечено, что в целях обеспечения гласности, открытости и прозрачности информация о проведении торгов, в соответствии с законодательством, должна быть размещена на электронной торговой площадке одновременно с размещением на официальном сайте торгов (torgi. gov. ru)», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что Минприроды учтены все обнаруженные нарушения. Для их устранения приняты незамедлительные меры, итогом которых и стало расторжение ранее заключенных договоров. Предупреждения антимонопольной службы исполнены в срок, нарушения требований лесного законодательства устранены.

Он пояснил, что рассмотрение дела по признакам сговора на торгах продолжается.

Напомним, в конце декабря минувшего года спикер парламента Магамет Яндиев в ходе совещания с представителями администрации главы и правительства региона, ведомств рекомендовал антимонопольщикам и Минприроды проверить правомерность заключения договоров аренды лесных участков в Назрановском районе.

Поводом для проведения совещания послужила появившаяся в интернете информация о заключении договора аренды на 1 тыс. 273 гектара леса, относящегося к сельскому поселению Али-Юрт.

Выслушав представителей Минприроды, Яндиев выразил возмущение по поводу бездействия и халатного отношения руководства ведомства к своей работе, которое вызвало справедливое негодование населения из-за неудовлетворительного состояния дел в данной отрасли.

Глава парламента напомнил о громких уголовных делах по незаконной вырубке леса в природных заповедниках Сибири, где под предлогом санитарной вырубки уничтожались тысячи гектаров леса.

Спикер потребовал от руководства Минприроды в короткие сроки навести порядок и усилить контроль за вырубкой леса.

Ранее сообщалось, что в декабре глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Аюпа Албогачиева после трех месяцев работы.

По информации УФАС, в отношении Минприроды и участников торгов на аренду лесных участков возбуждено дело по признакам сговора.

Нарушения были допущены при проведении процедуры торгов — имеются признаки сговора органа власти с хозяйствующими субъектами.

Фигурантами дела стали министерство природных ресурсов и экологии республики, ООО «Северо-Кавказская лесная компания», ООО «Инг-Лес», ИП «Гатиев М. Р.» и ИП «Беков Р. Б.».

Общая сумма арендного платежа в год по четырем лотам составляет около 1,5 млн рублей. Общая площадь территории — 3 тыс. 772 га. Срок аренды — 30 лет у одного участника, у остальных — по 20 лет.

Все процедуры были проведены до размещения извещения на официальном сайте торгов, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения между министерством и участниками.