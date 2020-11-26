Коронавирус

В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека

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В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 82 человек. Число случаев заражения растет.

К 26 ноября в республике проведено 134 059 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9161 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 108 человек, выздоровело — 7868 (+80 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано всего — 502 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 151.

477 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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