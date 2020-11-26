В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 82 человек. Число случаев заражения растет.
К 26 ноября в республике проведено 134 059 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9161 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 108 человек, выздоровело — 7868 (+80 за сутки).
44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.
Госпитализировано всего — 502 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 151.
477 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.