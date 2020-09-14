В Ингушетии расстреляли местного жителя, выходившего из магазина

«Стрельба велась из автомобиля марки ВАЗ 21114, злоумышленники сразу же скрылись с места преступления. Во время покушения убитый выходил из продуктового магазина», — сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время в республике объявлен план-перехват, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание лиц, совершивших преступление.