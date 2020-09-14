В Ингушетии расстреляли местного жителя, выходившего из магазина
В городе Назрани Ингушетии неизвестные из пистолета расстреляли 50-летнего местного жителя, который выходил из продуктового магазина. Стрелявшие на белой легковушке скрылись с места преступления, сообщил газете «Ингушетия» источник знакомый с ситуацией.
«Стрельба велась из автомобиля марки ВАЗ 21114, злоумышленники сразу же скрылись с места преступления. Во время покушения убитый выходил из продуктового магазина», — сказал собеседник.
По его словам, в настоящее время в республике объявлен план-перехват, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание лиц, совершивших преступление.