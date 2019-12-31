Прокуратура

В Ингушетии расследуют таинственное исчезновение оборудования очистных сооружений на 85 млн рублей

0

Главное надзорное ведомство выявило факт хищения дорогого оборудования, предназначенного для очистных сооружений в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что 21 апреля 2008 года между Минэкономики республики и производственным строительным кооперативом «Батыр и Г» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по развитию производственной инфраструктуры Назрановского района», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, в соответствии с договором кооператив построил очистные сооружения в сельском поселении Али-Юрт. Все работы согласно проектно-сметной документации выполнены в полном объеме, что подтверждается соответствующими справками и разрешением инспекции строительного жилищного надзора на ввод в эксплуатацию объекта от 19 октября 2013 года.

Однако на момент прокурорской проверки оборудования очистных сооружений и находившегося на территории имущества не оказалось на месте.

Таким образом, установленные обстоятельства свидетельствует о хищении госимущества на сумму более 85 млн руб. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления по ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере).

Материалы проверки направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки и привлечения к ответственности лиц, решивших обогатиться за счет госимущества, необходимого для муниципального образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В результате нападения на пост в Магасе погиб старший лейтенант полици Зелимхан Кокорхоев
Установлены личности напавших с ножами на полицейских на посту в Ингушетии
Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения на пост ДПС
Калиматов считает нападение на пост в Ингушетии неуважением к народу и республике
При вооруженном нападении на пост ДПС в Магасе погиб полицейский, двое нападавших убиты
Президент и премьер-министр России поздравили Главу Ингушетии с наступающим Новым годом
Советом Федерации отмечен труд работников образования и здравоохранения Ингушетии
Калиматов поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с праздником
Больше 15 наград завоевали ингушские борцы на Всероссийском турнире по панкратиону на Кубани
Премьер Ингушетии Константин Суриков поздравил жителей республики с наступающим Новым годом
На Столовой горе в Ингушетии зажгли «факел мира» в рамках проекта «Объединение. Чертежи мира»

Главное

Яндекс.Метрика

 