В Ингушетии расследуют таинственное исчезновение оборудования очистных сооружений на 85 млн рублей

«Установлено, что 21 апреля 2008 года между Минэкономики республики и производственным строительным кооперативом «Батыр и Г» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по развитию производственной инфраструктуры Назрановского района», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, в соответствии с договором кооператив построил очистные сооружения в сельском поселении Али-Юрт. Все работы согласно проектно-сметной документации выполнены в полном объеме, что подтверждается соответствующими справками и разрешением инспекции строительного жилищного надзора на ввод в эксплуатацию объекта от 19 октября 2013 года.

Однако на момент прокурорской проверки оборудования очистных сооружений и находившегося на территории имущества не оказалось на месте.

Таким образом, установленные обстоятельства свидетельствует о хищении госимущества на сумму более 85 млн руб. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления по ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере).

Материалы проверки направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки и привлечения к ответственности лиц, решивших обогатиться за счет госимущества, необходимого для муниципального образования.