В Ингушетии расследуют незаконное выделение свыше 70 земельных участков в Назрановском районе

«Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Экажево в период с 2008 по 2016 годы незаконно выдавали выписки из постановления администрации Назрановского района местным жителям. В последующем они послужили основанием для регистрации их права собственности на 76 земельных участков», — сказал представитель пресс-службы прокуратуры.

При этом он пояснил, что госсобственность на эти участки не разграничена. Правом распоряжения землей имела лишь администрация Назрановского района.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (мошенничество; превышение должностных полномочий).