Мошенничество

В Ингушетии расследуют незаконное выделение свыше 70 земельных участков в Назрановском районе

0

В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и превышения полномочий при выдаче документов на земельные участки площадью более 60 тыс. квадратных метров сельском поселении Экажево, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Экажево в период с 2008 по 2016 годы незаконно выдавали выписки из постановления администрации Назрановского района местным жителям. В последующем они послужили основанием для регистрации их права собственности на 76 земельных участков», — сказал представитель пресс-службы прокуратуры.

При этом он пояснил, что госсобственность на эти участки не разграничена. Правом распоряжения землей имела лишь администрация Назрановского района.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (мошенничество; превышение должностных полномочий).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке провели рейд по местам несанкционированной стихийной торговли
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили вопросы поддержки народных умельцев
В Магасе пройдёт семинар «Экспертной медиашколы»
Миннац Ингушетии приглашает школьников принять участие в конкурсе видеороликов «Я расскажу вам о Победе»
В Магасе чествовали футболистов ИнгГУ
Жителям России разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Мэр Назрани недоволен работой «Экосистемы» по вывозу мусора в городе
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев оформил дубль за казанский «Рубин»
Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг
Прославленный борец Магомед Мусаев назначен советником министра спорта Ингушетии
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка мастера ДПИ Яхи Цечоевой

Главное

Яндекс.Метрика

 