Прокуратура

В Ингушетии расследуют дело о приемке невыполненных работ при возведении пожарной части

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Суд удовлетворил иску прокуратуры о приостановлении работы пожарно-спасательной части в горном районе республики из-за нарушения требований технического регламента о безопасности здания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы Ростовского центра судебных экспертиз, установлено, что здание пожарно-спасательной части № 5 в селе Ольгетти не соответствует требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений, строительных, градостроительных, санитарно — эпидемиологических, противопожарных норм», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации собеседника издания, третьим военным следственным отделом СУ СКР по Южному военному округу расследуется уголовное дело по факту приемки фактически невыполненных (либо выполненных с ненадлежащим качеством) проектно-изыскательных и строительных, монтажных работ.

На объекте фактически не проводились работы по строительству подпорной стены для инженерной защиты, сдерживающей от сползания грунта. При этом с тыльной стороны основания здания имеется положительная динамика для сползания грунта. В связи с этим дальнейшее функционирование пожарной части создает угрозу жизни и здоровью работников.

Прокуратура направила в Джейрахский районный суд республики иск о признании незаконным бездействия Главного управления МЧС России по Ингушетии по обеспечению безопасности при эксплуатации пожарной части, принятии мер по приведению учреждения в соответствие с требованиями законодательства и приостановлении деятельности до устранения просчетов.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

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