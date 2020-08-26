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В Ингушетии расследуют дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после спецоперации в лесу

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Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов при спецоперации в Назрановском районе республики, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального управления СКР.

«Установлено, что 26 августа примерно в 7:15 в лесном массиве неизвестный из пистолета системы Макарова калибра 9 мм произвел выстрелы в сотрудников центра спецназначения ФСБ России при проведении в спецмероприятия по задержанию членов НВФ», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в ходе боестолкновения мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывные травмы, от которых скончался на месте.

Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет.

На месте происшествия обнаружены огнестрельное оружие, боевое снаряжение и другие предметы.

Дело завели по ст.317, ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК России.

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