В Ингушетии расследуют дело о незаконной рубке леса почти на 6 млн рублей

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Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев ценной породы в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой в ходе проведения мониторинга сети «Интернет» выявлен факт осуществления незаконной вырубки лесных насаждений на территории Алкунского участка Сунженского лесничества», — сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что в результате незаконной рубки деревьев ценной породы бук ущерб лесному фонду составил около 5,9 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки заведено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

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