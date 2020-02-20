В Ингушетии расследуют дело о незаконной рубке леса почти на 6 млн рублей

«Прокуратурой в ходе проведения мониторинга сети «Интернет» выявлен факт осуществления незаконной вырубки лесных насаждений на территории Алкунского участка Сунженского лесничества», — сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что в результате незаконной рубки деревьев ценной породы бук ущерб лесному фонду составил около 5,9 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки заведено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).