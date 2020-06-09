Экология

В Ингушетии раньше срока восстановят пруд, где находят убежище 15 видов водных и околоводных птиц

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Министерство природных ресурсов и экологии решило досрочно завершить благоустройство пруда в Назрани, являющего местом обитания краснокнижных птиц, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Основные виды работ по экологической реабилитации городского пруда в Назрани выполнены на 95%. По проекту, восстановление водного объекта должно завершиться 20 декабря 2020 года, однако подрядчики планируют сдать объект уже в начале осени. На водном объекте предстоит биологический этап, который предполагает закрепление и защиту береговой полосы с помощью посадки многолетних трав. Этот вид работ запланирован на сентябрь», — сказал собеседник издания.

Кустарниковая растительность и трава появятся по всей западной и южной стороне пруда. Эта работа будет производиться механизированным способом с последующим уходом и поливом.

По проекту, зеленая полоса шириной четыре метра будет состоять из двух рядов кустарников. Общая протяженность зеленой полосы — 823 м, а площадь — 3 тыс. 292 м кв.

Уже проведена расчистка ложа водоема от илистого грунта, выполнено выполаживание надводных откосов и закреплена береговая полоса геосинтетическими материалами.

Работы по реабилитации водного объекта начались в мае 2019 года благодаря участию Минприроды Ингушетии в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», при поддержке Минприроды России..

В результате восстановительных работ удалось увеличить площадь зеркала пруда с 16 га до 20 га. Всего вывезено 204 тыс. куб. м донных отложений, 19,5 тыс. кв. м. береговой полосы покрыты георешеткой. Ниже зеркала воды они засыпаны щебнем, а выше — растительным грунтом.

Экологические условия проживания улучшены для 4 тыс.550 человек.
До реабилитации качество воды, по результатам лабораторных анализов, составляло класс «4б — грязный». Выполненные мероприятия позволили достигнуть класса «2а — слабо загрязненный».

По информации Минприроды РФ, при неблагоприятных условиях там находят убежище как минимум 15 видов водных и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу России — малый баклан, беркут, орлан-белохвост.

Также на водно-болотных угодьях и прилегающих территориях обитают уникальные представители фауны — пресмыкающиеся и млекопитающие: западный удавчик, гигантский слепыш, перевязка. Исчезновение пруда привело бы к нарушению водного баланса территории, процессам опустынивания и угрозе существования редких и исчезающих видов.

В 2019 году на реализацию мероприятий выделено 100 млн рублей. На работы в 2020 году предусмотрено 51,9 млн рублей.

В результате экологической реабилитации восстановленная площадь пруда составит 20,3 га, водоем освободится от 227,2 тыс. кубометров донных отложений.

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