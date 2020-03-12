В Ингушетии раньше срока отремонтировали дорогу, ведущую к железнодорожной станции в Сунже

«ГУ «Ингушавтодор» досрочно завершены дорожные работы на одном из объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Согласно заключенному контракту произведен по капремонт автодороги- подъезда к железнодорожной станции «Слепцовская» от трассы федеральной трассы «Кавказ» — сказал представитель дорожной службы.

По его данным, речь идет о первой очереди приведения в нормативное состояние отрезка дороги протяженностью 1,5 км.

Указанный объект переходящий на 2021 год. В рамках второй очереди предусматривается капремонт участка протяженностью 3,5 км.

Подрядчики выполнены работы по устройству трехслойного основания из песчано-гравийной смеси, а также двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также укреплены обочины с устройством дорожных знаков и нанесения разметки термопластиком.

По аналогии с 2019 годом при реконструкции автодорог используются минеральные добавки в виде доломитовой муки с устройством светофоров типа Т-7 на солнечных батареях. Применение новых технологий позволяет снизить уровень аварийности и смертности на дорогах.

Кроме того в республике дан старт реконструкции второй очереди автодороги «Назрань-Грозный» общей протяженностью 4,5 км, вошедшей в дорожную программу нацпроекта на 2020 год.

Ингушские дорожники поставили перед собой цель завершить второй год реализации нацпроекта досрочно и качественно, как и в прошлом году.

Ранее наше издание сообщало, что в Ингушетии раньше запланированного срока завершены все объекты, включенные в дорожную программу на 2019 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчики привели в нормативное состояние участки автодорог общей протяженностью 9,95 км.

На реализацию нацпроекта в республике в 2019-2024 годах предусмотрено 1 млрд 765 млн 335,7 тыс. рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.