Следком

В Ингушетии работника газовой службы подозревают в коммерческом подкупе

0

В Ингушетии расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК России — «коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия (бездействие)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый, являющийся контролером территориального участка общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Назрань», незаконно получил денежное вознаграждение от жительницы региона за совершение незаконных действий, связанных со списанием денежных средств за потребленный природный газ в квартире.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Сунженском районе Ингушетии ураган повредил кровли нескольких десятков подворий и соцобъектов
Ингушетия является одним из наиболее перспективных регионов в СКФО в плане развития — полпред Чайка
Батыру Картоеву и Багаудину Сагову присвоены почётные звания народных художников Ингушетии
Нарушенное непогодой энергоснабжение в Ингушетии восстановлено
Назрановский район пострадал от стихии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии ко Дню образования республики проведет игру онлайн «Земля моих отцов и дедов»
Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Президент России учредил госнаграду для волонтеров
В Малгобеке бригада московских врачей ведёт приём по поводу коронавируса
Министерство культуры Ингушетии проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг» в поддержку медицинских работников

Главное

Яндекс.Метрика

 