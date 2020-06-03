В Ингушетии работника газовой службы подозревают в коммерческом подкупе
В Ингушетии расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК России — «коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия (бездействие)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый, являющийся контролером территориального участка общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Назрань», незаконно получил денежное вознаграждение от жительницы региона за совершение незаконных действий, связанных со списанием денежных средств за потребленный природный газ в квартире.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.