В Ингушетии работают над развитием пчеловодства

Как сообщили в ведомстве газете «Ингушетия», за период с сентября 2020 года для решения вопросов, связанных с рациональным использованием и восстановлением липы и иных медоносных видов деревьев, была создана рабочая группа с участием представителя общества пчеловодов.

«В лесных планах и лесохозяйственных регламентах будут отражаться специальные лесохозяйственные меры, направленные на увеличение ресурсов и медопродуктивности липняков в прилегающих к лесным поселкам и к местам стационарных и временных пасек участков лесного фонда. Кроме того, с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и организациями, с обществом пчеловодов и среди граждан, занимающихся пчеловодством, будут проводиться разъяснительные работы по их информированию о порядке предоставления лесных участков для ведения пчеловодства», — рассказали в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что в связи с обращением общества пчеловодов к Главе Ингушетии при проведении лесокультурных работ в 2020 году на площади в 30 га была произведена посадка медоносных лесных культур.