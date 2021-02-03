Пчеловодство

В Ингушетии работают над развитием пчеловодства

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В Ингушетии Министерством природных ресурсов и экологии проведен большой объем работы, связанный с развитием в регионе пчеловодства.

Как сообщили в ведомстве газете «Ингушетия», за период с сентября 2020 года для решения вопросов, связанных с рациональным использованием и восстановлением липы и иных медоносных видов деревьев, была создана рабочая группа с участием представителя общества пчеловодов.

«В лесных планах и лесохозяйственных регламентах будут отражаться специальные лесохозяйственные меры, направленные на увеличение ресурсов и медопродуктивности липняков в прилегающих к лесным поселкам и к местам стационарных и временных пасек участков лесного фонда. Кроме того, с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и организациями, с обществом пчеловодов и среди граждан, занимающихся пчеловодством, будут проводиться разъяснительные работы по их информированию о порядке предоставления лесных участков для ведения пчеловодства», — рассказали в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что в связи с обращением общества пчеловодов к Главе Ингушетии при проведении лесокультурных работ в 2020 году на площади в 30 га была произведена посадка медоносных лесных культур.

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