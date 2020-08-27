В Ингушетии работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

Ответы на эти и другие интересующие граждан вопросы можно получить по телефонам горячей линии: 8-800-100-60-66; (8734)55-03-21; понедельник-четверг — с 10:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00); пятница — с 10:00 до 16:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00).

Также работают телефоны в городском поселении Сунжа, ул. Комсомольская, 126, тел. 72-25-42 и в Малгобеке, ул. Восход, 14, тел. 62-30-07.