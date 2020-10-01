В Ингушетии рабочего завалило грунтом во время земляных работ

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В Магасе во время проведения земляных работ по прокладке канализационных труб произошел обвал грунта, в результате чего под землей оказался рабочий из соседнего региона. Мужчина был извлечен из-под грунта и госпитализирован в ближайшее медучреждение, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«В Магасе на улице Чахкиева во время проведения земляных работ по прокладке канализационных труб произошел обвал грунта, в результате чего под землей оказался рабочий из Ставропольского края. Силами МЧС он был извлечен из-под грунта и госпитализирован в ИРКБ в Назрани. Состояние удовлетворительное», — сказал собеседник.

По его словам, в результате ЧП погибших нет.

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