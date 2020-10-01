В Ингушетии рабочего завалило грунтом во время земляных работ

«В Магасе на улице Чахкиева во время проведения земляных работ по прокладке канализационных труб произошел обвал грунта, в результате чего под землей оказался рабочий из Ставропольского края. Силами МЧС он был извлечен из-под грунта и госпитализирован в ИРКБ в Назрани. Состояние удовлетворительное», — сказал собеседник.

По его словам, в результате ЧП погибших нет.