Борьба

В Ингушетии пройдёт первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Алихана Калиматова

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С 13 по 16 марта во Дворце спорта «Магас» им. Б. Евлоева в Назрани пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное памяти Героя России Алихана Калиматова.

По информации Минспорта Ингушетии, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 сильнейших атлетов из порядка 60 регионов России.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что данное мероприятие для многих спортсменов станет дорогой на первенство Европы и мира.

«Я рад, что такое масштабное и значимое спортивное событие проходит именно в нашей республике, где развитию спорта, в частности борьбы, уделяется особое внимание.

В 2018 году мы уже принимали первенство России по греко-римской борьбе, мероприятие прошло на хорошем уровне, мы получили массу положительных откликов.

Такие масштабные спортивные события способствуют не только развитию спорта, но и укрепляют дружеские отношения между спортсменами из субъектов нашей страны.

Ингушские спортсмены сейчас активно готовятся к предстоящему первенству, 15 представителей нашей республики будут защищать честь своего региона», — прокомментировал Руслан Белхороев.

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