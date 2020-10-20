В Ингушетии пройдёт открытый чемпионат по джиу-джитсу «MAGAS OPEN 2020»

Участие в соревнованиях примут более 500 спортсменов из регионов Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России. В программе соревнований предусмотрены категории как для детей, так и для взрослых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, победителей и призеров наградят медалями, команды — специальными кубками, а после отборов в рейтинге каждого дивизиона синих поясов финалистов ожидает отборочный турнир и суперсхватки.

Зарегистрироваться на турнир можно на сайте waybjj. ru, регистрация закрывается 28 октября. Важно отметить, что в связи с новой инфекций коронавируса, в мерах безопасности спортсмены и все посетители мероприятия пройдут проверку температуры при входе во Дворец спорта, и в случае, если температура спортсмена или посетителя превысит 37,5 градусов, он не будет допущен к месту проведения спортивного мероприятия.