В Ингушетии пройдёт онлайн-концерт, посвящённый Новому 2021 году

«Этот год, как и для всего мира, выдался очень тяжелым для Ингушетии из-за эпидемии коронавируса, которая остановила практически все события в стране и в республике. Особенно сильно эпидемиологическая обстановка ударила по сфере культуры, так как массовые мероприятия были отменены. Но несмотря на сложившиеся обстоятельства, Министерство культуры Республики Ингушетия планирует провести в онлайн-формате праздничный концерт, посвященный встрече 2021 года», — рассказала начальник информационно-правового отдела ведомства Хатима Хадзиева.

По ее словам, зрителей ожидает интересная новогодняя программа, которую подготовили лучшие творческие коллективы и именитые вокалисты Ингушетии.