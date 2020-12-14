Концерт

В Ингушетии пройдёт онлайн-концерт, посвящённый Новому 2021 году

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Ингушские артисты готовят для своих земляков новогодний концерт, который пройдет в онлайн-формате, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Этот год, как и для всего мира, выдался очень тяжелым для Ингушетии из-за эпидемии коронавируса, которая остановила практически все события в стране и в республике. Особенно сильно эпидемиологическая обстановка ударила по сфере культуры, так как массовые мероприятия были отменены. Но несмотря на сложившиеся обстоятельства, Министерство культуры Республики Ингушетия планирует провести в онлайн-формате праздничный концерт, посвященный встрече 2021 года», — рассказала начальник информационно-правового отдела ведомства Хатима Хадзиева.

По ее словам, зрителей ожидает интересная новогодняя программа, которую подготовили лучшие творческие коллективы и именитые вокалисты Ингушетии.

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