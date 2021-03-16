В Ингушетии пройдут «Веселые старты» ко Дню воссоединения Крыма с Россией

«На старт выйдут шесть команд: команды дзюдоистов, тхэквондистов, борцов, гимнастов, футболистов и боксеров. Программа «Веселых стартов» обещает быть довольно насыщенной. Командам будут предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с мячами, с обручем, где они смогут проявить свои спортивные навыки», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, соревнования «Весёлые старты» пройдут без зрителей.