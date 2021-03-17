В Ингушетии пройдут мероприятия в честь единения республики с Россией и воссоединения Крыма с Россией

Как сообщил министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, в домах культуры республики вплоть до 18 марта проходят онлайн-флешмобы «Читаем про Ингушетию и Россию», «Читаем про Крым и Севастополь» и онлайн-выставка детских рисунков «Навеки вместе».

В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева пройдет виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Крым и Севастополь. Страницы истории в документах и литературе», 18 марта состоится презентация выставки «Истоки единения».

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий 17 марта пройдет интеллектуальная викторина «Земля моих отцов и дедов». Также сотрудники комплекса до конца марта будут проводить для школьников просветительскую акцию «Навеки вместе», включающую бесплатные посещения, экскурсии, презентацию тематической выставки, а с 18 по 25 марта здесь пройдет фотодокументальная выставка «Крым — частичка Родины, Родины — России».

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова в период до 25 марта пройдет цикл передвижных выставок с лекционным обзором научных сотрудников для учащихся общеобразовательных учреждений республики на тему «Вхождение ингушей в состав России» и фотодокументальная выставка «Ингушетия и Россия навеки вместе», 17-18 марта — фотовыставка «Воссоединение Крыма с Россией».

Все мероприятия пройдут с соблюдением режима ограничений, вызванных пандемией.