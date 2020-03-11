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В Ингушетии пройдут мероприятия в честь 250-летней годовщины добровольного вхождения в состав России

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В Ингушетии пройдут мероприятия в честь 250-летней годовщины добровольного вхождения в состав России и 6-й годовщины крымского референдума, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

17 марта во всех учреждениях культуры республики пройдут праздничные концерты и театральные постановки под эгидой «Вместе мы — Россия». На временно оборудованных уличных площадках и в концертных залах свой талант смогут продемонстрировать как начинающие исполнители, так и звёзды эстрады и творческие коллективы Ингушетии.

В городах и селах республики будут установлены баннеры и растяжки с поздравлениями, пройдут праздничные ярмарки, спортивные состязания. В рамках фестиваля самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!» будут развернуты подворья и торговые ряды, посвящённые культуре ингушей и других народов, проживающих на территории России.

В уличных шатрах рукодельницы представят национальные костюмы ручной работы, а мастера скульптуры и живописи — картины с горными пейзажами, холсты, повествующие об ингушском эпосе и миниатюрные копии башенных комплексов. Кроме того, будут организованы юбилейные выставки с проведением мастер-классов.

Также состоятся выездные мероприятия. В преддверии праздничной даты Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» отправится на гастроли в регионы России, среди которых Ростов-на-Дону, Ярославль, Кострома и другие.

Основные мероприятия посетит Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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