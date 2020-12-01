В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества

С 1 по 9 декабря в республике будет проходить несколько флешмобов, в которых могут принять участие все желающие. Участникам акции «Слово о Героях» необходимо рассказать о родственнике — Герое Советского Союза, России или Великой Отечественной войны и выложить свой ролик на страницу в «Инстаграм» с хештегом #словоогероях.

В акции «Пазл Героев» участнику нужно выложить на своей странице в «Инстаграм» фотографию родственника Героя СССР, РФ или ВОВ с пометкой #пазлгероев. А в акции «Наследники Героев» участникам нужно выложить видеоролик в «Инстаграм», в котором они исполняют песни, стихи о Героях, войне и Победе, с георгиевской ленточкой и хештегом #наследникигероев.

«Конкурсы проводятся в целях актуализации исторического наследия страны, популяризации героизма как формы патриотического выражения, воспитания всесторонне развитой и гармоничной личности», — отметили в министерстве.

Также в рамках празднования Дня Героев Отечества онлайн-мероприятия проведут подведомственные учреждения Минкультуры Ингушетии. В малом зале Летнего амфитеатра 9 декабря в 14:00 Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева проведет республиканский концерт.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий пройдет онлайн-лекция «Славные сыны Отечества», квест-викторина «Герои Отечества» и выставка художественных работ «Славному подвигу нет конца».

Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова в онлайн-режиме проведет лекцию «Герои Отечества» и одноименную фотодокументальную выставку. А Государственный музей изобразительных искусств также в онлайн-формате проведет выставку живописи «Славные страницы истории Ингушетии».

В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева состоится обзорная книжно-иллюстративная онлайн-выставка «О героях былых времен».

Работники культуры столицы также подготовили мероприятия. В Центре культурного развития намерены провести в онлайн-формате лекцию «О Героях Отчества Ингушетии», а в Культурно-техническом центре состоится тематическое мероприятие онлайн «Герои нашей страны».