В Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны

Центральным мероприятием станет возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам на Мемориале памяти и славы в Назрани 3 сентября.

Помимо этого, в школах пройдут уроки на тему Второй мировой войны, будет проведен квест «Дальневосточная Победа».

Также республика примет участие во Всероссийской акции «Великое кино великой страны», в ходе которой зрителям покажут художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова».

Жители республики могут принять участие в акциях и флешмобах в социальных сетях: «Слово о Победителях» (короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам, рассказ про родственника-участника ВОВ), «Пазл Победы» (публикация фотографий с благодарностью за Победу, фото родственника-участника ВОВ), «Наследники Победы» — видеоролики: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе с георгиевской ленточкой), «Окна Победы».

Библиотеки и музеи проведут книжные и фотодокументальные выставки, в домах культуры республики пройдут тематические вечера.

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен днем воинской славы России — Днем окончания Второй мировой войны.