Депортация

В Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа

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В Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В связи с этим замминистра культуры Айна Ильясова провела заседание рабочей группы по подготовке и проведению памятных мероприятий, в ходе которого обсудили вопросы касающиеся обновления репертуара, создания новых оркестровых композиций, подготовки тематического материала.

После детального обсуждения организационных вопросов Ильясова поручила уделить особое внимание информационному сопровождению всех значимых мероприятий, которые будут проводится накануне годовщины депортации 1944 года.

Среди запланированных мероприятий — тематические выставки в музеях, книжно-иллюстративные выставки в библиотеках, онлайн-показы театральных постановок, флешмобы и акции.

Основным мероприятием станет литературно-музыкальная композиция в формате онлайн, в которой примут участие артисты ТЮЗа, Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина, Культурно-технического центра, Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии, Государственной филармонии имени Хамхоева.

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