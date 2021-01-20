Депортация

В Ингушетии пройдут мероприятия к 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию

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В Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Среди запланированных мероприятий — тематические выставки в музеях, книжно-иллюстративные выставки в библиотеках, онлайн-показы театральных постановок, флешмобы и акции, сообщила пресс-служба регионального министерством культуры.

Основным мероприятием станет литературно-музыкальная композиция в формате онлайн, в которой примут участие артисты ТЮЗа, Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина, Русского государственного музыкально-драматического театра, Государственной филармонии имени Хамхоева.

В связи с этим министр культуры Темерлан Дзейтов вместе со своим заместителем Айной Ильясовой провел рабочую встречу с коллективом оркестра народных инструментов и солистами филармонии, в рамках которой обсудили вопросы, касающиеся обновления репертуара, создания новых оркестровых композиций, подготовки сценария.

Были тщательно прослушаны и отобраны композиции из репертуара оркестра народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко для литературно-музыкальной композиции, посвященной черному февралю 1944 года. Темерлан Дзейтов высоко оценил подготовку и исполнительский уровень музыкантов, а также выразил уверенность, что формат и содержание мероприятия оставят неизгладимый след в сердцах людей, которые его увидят.

«Предельно высокая требовательность ко всем участникам музыкально-литературного вечера обусловлена не просто стремлением к совершенству, но, главным образом, той огромной важностью, которую представляет день памяти и скорби для всего нашего народа. Мы обязаны проявить максимальную ответственность, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне», — отметил министр по завершении рабочей встречи.

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