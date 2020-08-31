В Ингушетии пройдет всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа»

Цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством знакомства с историческими событиями, связанными с подписанием 2 сентября 1945 года акта о безоговорочной капитуляции Японии.

Команды в составе 5-6 человек пройдут испытания в заданном направлении с помощью маршрутного листа, в котором указан порядок прохождения заданий. На этапах командам предстоит ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны, о войне с Японией, об истории Ингушетии в годы войны. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Начало квеста — в 15:00.